Télé Liban : une femme à la présidence

Pour la première fois dans l'histoire du Liban, une femme libanaise occupe le poste de directrice générale d'une chaîne de télévision. En juillet 2025, le Conseil des ministres a nommé la journaliste Elissar Naddaf, directrice générale de la chaîne publique Télé Liban.

Reconnue pour son engagement en faveur de la francophonie et pour la prèservation des archives, Naddaf souhaite redonner à la chaîne sa grandeur passée.



