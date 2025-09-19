Menu
L’actu en vidéo - Rencontre

Télé Liban : une femme à la présidence


Van MEGUERDITCHIAN et Aly BAALBAKY, le 17 septembre 2025 à 20h14, mis à jour le 19 septembre 2025 à 17h57

Pour la première fois dans l'histoire du Liban, une femme libanaise occupe le poste de directrice générale d'une chaîne de télévision. En juillet 2025, le Conseil des ministres a nommé la journaliste Elissar Naddaf, directrice générale de la chaîne publique Télé Liban.

Reconnue pour son engagement en faveur de la francophonie et pour la prèservation des archives, Naddaf souhaite redonner à la chaîne sa grandeur passée.


