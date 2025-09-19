Menu
Projet de budget 2026 : le gouvernement libanais se concentre sur la lutte contre la fraude fiscale


OLJ / le 19 septembre 2025 à 16h47, mis à jour à 18h00

Projet de budget 2026 : le gouvernement libanais se concentre sur la lutte contre la fraude fiscale

Le gouvernement s’est réuni au Grand Sérail pour poursuivre l'examen du projet de budget 2026, le 19 septembre 2025. Photo Ani

Le gouvernement libanais a tenu vendredi au Grand Sérail une nouvelle séance consacrée à l'examen du projet de budget pour 2026.

« La question de la lutte contre la fraude fiscale a dominé la séance afin d’assurer un équilibre entre les recettes et les dépenses et d’éviter tout déficit budgétaire », a déclaré le ministre de l’Information, Paul Morcos, à l’issue de la réunion. « Nous essayons de repérer les lieux de fraude fiscale afin de les combattre », a-t-il ajouté. M. Morcos a indiqué, en outre, que lors de la réunion d’aujourd’hui, les ministres ont examiné « les articles en suspens des séances précédentes, qui nécessitaient un contrôle plus approfondi »

L’avant-projet de budget pour 2026 est un budget d’ajustement qui tient compte de la marge limitée du pays dans un contexte marqué par les crises financières et sécuritaires, repoussant à plus tard les grands chantiers de réformes. L'exécutif doit l'envoyer au Parlement au moins 15 jours avant le début de la session ordinaire d'automne s'il veut pouvoir le promulguer par décret après le 31 janvier de son année d’exécution, dans le cas où le Parlement ne l'aurait pas encore adopté à cette date.

