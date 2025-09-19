Starmer salue le rôle du Qatar dans la libération de Britanniques détenus

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué le « rôle essentiel » joué par le Qatar dans la libération vendredi d'un couple de Britanniques âgés, détenus en Afghanistan par les talibans pendant près huit mois.

« Je me réjouis de la libération de Peter et Barbara Reynolds (...) et je sais que cette nouvelle tant attendue sera un immense soulagement pour eux et leur famille », a déclaré le dirigeant britannique dans un communiqué. « Je tiens à rendre hommage au rôle essentiel joué par le Qatar, notamment par l'émir » Tamim ben Hamad Al-Thani, « dans l'obtention de leur libération », a-t-il ajouté.