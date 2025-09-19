Menu
Dernières Infos - Syrie

L’Irak annonce la mort d’un haut dirigeant du groupe État islamique en Syrie

OLJ / le 19 septembre 2025 à 15h16

L’Irak annonce la mort d’un haut dirigeant du groupe État islamique en Syrie

Une capture d’écran extraite d’une vidéo de propagande diffusée le 17 mars 2014 par al-Furqan Media, organe de l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), montrerait des combattants de l’organisation brandissant leurs armes, debout sur un véhicule arborant le drapeau jihadiste caractéristique, à un lieu non divulgué de la province d’Al-Anbar. Photo fournie à l'AFP.

Le service irakien de lutte antiterroriste a annoncé vendredi qu’un haut responsable du groupe État islamique avait été tué lors d’une opération de sécurité en Syrie, menée en coordination avec la coalition internationale dirigée par les États-Unis, rapporte Reuters.

Selon ce service, cité par l’agence, le commandant Omar Abdel Qader Bassam, connu sous le nom d’« Abdel Rahman Al-Halabi », était le chef des opérations extérieures et de la sécurité du groupe. Il était accusé d’avoir supervisé des attaques dans plusieurs pays, dont l’attentat contre l’ambassade d’Iran au Liban, ainsi que d’avoir planifié d’autres opérations en Europe et aux États-Unis, finalement déjouées grâce au travail de renseignement, a-t-il ajouté.

Le Commandement central américain (CENTCOM) a mené une série de frappes visant des responsables de l’État islamique en Syrie. Des responsables américains ont averti que le groupe espérait effectuer un retour dans le pays à la suite de la chute du président syrien Bachar el-Assad en décembre dernier.


Cette information est une traduction d'une dépêche de l'agence Reuters. 

