Joseph Aoun évoque la situation au Liban-Sud avec Salam et Haykal avant son départ pour New York
OLJ /
le 19 septembre 2025 à 11h39
Le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam à Baabda le 19 septembre 2025. Photo diffusée par la présidence sur X
Au lendemain de la série de frappes israéliennes au Liban-Sud, le président Joseph Aoun a reçu tour à tour le Premier ministre Nawaf Salam et le commandant en chef de l’armée, le général Rodolphe Haykal, pour aborder la situation sécuritaire.
Aucune déclaration n’a été faite à l’issue des deux rencontres. Le chef de l’État se rendra samedi à New York pour présider la délégation libanaise à l’Assemblée générale des Nations unies, qui démarre dimanche.
Avec Nawaf Salam, le président a également abordé l’examen du projet de budget de l’État pour 2026, que le gouvernement étudie depuis plusieurs séances. Avec le commandant en chef de l’armée, les discussions ont aussi porté sur la lutte contre le trafic de drogue dans le pays, à un moment où les autorités ont effectué plusieurs saisies importantes et démantelé des réseaux.
Joseph Aoun s'est entretenu parallèlement avec l'ambassadrice des États-Unis Lisa Johnson, qui poursuit sa tournée d'adieu avec de quitter on poste. Son successeur sera le Libano-Américain Michel Issa.
