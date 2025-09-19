Les prix de l'essence augmentent pour la 4e semaine consécutive

Les prix de l’essence sont en hausse depuis quatre semaines, selon la dernière grille des tarifs publiée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau. Le diesel suit de près, et le gaz domestique, qui évolue à son propre rythme, n’a pas bougé après sa nette augmentation de mardi.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.493.000 livres libanaises (+7.000 LL par rapport à la dernière grille publiée mardi).

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.533.000 LL (+7.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.370.000 LL (+11.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1029.000 LL (inchangé)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 703,56 (+5,84 dollar par rapport au barème de mardi).