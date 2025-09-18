Macron défend la reconnaissance d'un Etat palestinien auprès des Israéliens, sans épargner Netanyahu

Emmanuel Macron a défendu jeudi, dans une interview à une télévision israélienne, sa décision de reconnaître un Etat palestinien, « meilleure manière d'isoler le Hamas » à ses yeux, tout en condamnant une fois de plus vivement l'offensive à Gaza qui « détruit totalement » la « crédibilité » d'Israël.

« Reconnaître un Etat palestinien c'est simplement décider de dire +la perspective légitime du peuple palestinien, et ce qu'il endure aujourd'hui, n'a rien à voir avec le Hamas », a dit le président français à la chaîne 12.

Il a plaidé la cause de son plan, qui accompagnera son annonce formelle lundi à l'ONU, estimant qu'il s'agissait d'un « processus » censé « déclencher une série de nouveaux comportements et de nouveaux engagements ». L'Assemblée générale de l'ONU a déjà adopté à une large majorité ce plan qui exclut clairement le mouvement islamiste palestinien de toute gouvernance future.

« Donc la reconnaissance d'un Etat palestinien est la meilleure manière d'isoler le Hamas », qui lui ne veut pas de la solution à deux Etats mais veut « vous détruire », a-t-il expliqué.

Selon Emmanuel Macron, dont la décision est vivement critiquée par les autorités israéliennes, « l'approche de votre gouvernement, de quelques ministres particulièrement, est de détruire la possibilité d'une solution à deux Etats ».

« Il y avait urgence », notamment en raison des menaces d'annexion de la Cisjordanie occupé, « c'était la dernière occasion avant que proposer la solution à deux Etats ne devienne totalement impossible », a-t-il insisté.

Interrogé par la chaîne 12, le président français a également reconnu qu'il avait « proposé de se rendre » en Israël en amont de la réunion de la semaine prochaine à New York pour expliquer sa position, avant que les autorités israéliennes refusent sa venue. Il a ajouté vouloir continuer à « travailler » avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu'il « respecte ».

Pour autant, il a estimé qu'Israël était en train de « détruire totalement » son « image et sa crédibilité » dans l'opinion publique mondiale, en raison des victimes civiles à Gaza.

« Israël a obtenu des résultats uniques en termes de sécurité », « mais mener ce genre d'opérations à Gaza est totalement contreproductif et, je dois le dire, c'est un échec », a dit le président français.

Selon lui, pour « briser le cercle vicieux », « le Hamas doit être détruit, démantelé », mais « l'approche militaire » n'est « pas suffisante ».

Emmanuel Macron, qui a assuré ne pas prendre de telles décisions pour des raisons de politique intérieure, a encore déploré de voir « les positions françaises (...) déformées ». « Cela nous rend non seulement malheureux, mais même en colère », a-t-il affirmé.

Il a laissé planer la menace de sanctions économiques contre Israël si la nouvelle phase de l'offensive à Gaza, « une énorme erreur », devait se poursuivre.

Enfin, au sujet des appels à boycotter l'Eurovision si Israël y participe, le président français répond « ne pas être favorable au boycott » de manière générale.



