Frappes israéliennes

Le Liban appelle à une « pression maximale » sur Israël pour qu'il cesse ses attaques


AFP / le 18 septembre 2025 à 17h39

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam. ANI

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a appelé jeudi à exercer une « pression maximale » sur Israël pour qu'il cesse ses attaques contre le Liban, où l'armée israélienne a annoncé de futures frappes sur le sud. 

« Le Liban appelle la communauté internationale, et en particulier les pays qui ont parrainé l'accord de cessez-le-feu, à exercer une pression maximale sur Israël afin qu'il mette immédiatement fin à ses attaques », a déclaré M. Salam lors d'une réunion du gouvernement. La France et les Etats-Unis sont les principaux garants du cessez-le-feu conclu en novembre, qui visait à mettre un terme à plus d'un an d'hostilités entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran.


