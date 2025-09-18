Deux morts lors d'une fusillade à un poste-frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie

Un homme armé a tué jeudi deux personnes à un poste-frontière entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, a indiqué une organisation israélienne dispensant un service de premiers secours.

Deux hommes, âgés de 20 et 60 ans, qui ont été touchés par balles lors d'une attaque au poste-frontière d'Allenby, ont succombé à leurs blessures, selon Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

« Le terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité », a ajouté la même source dans un communiqué.

L'armée israélienne a indiqué qu'elle enquêtait sur les détails de l'attaque.

La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que l'assaillant était un Jordanien arrivé au point de passage au volant d'un camion transportant de l'aide à destination de la bande de Gaza, théâtre d'une guerre dévastatrice.

Selon ce média, l'assaillant a ouvert le feu et a également poignardé des personnes. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un couteau taché de sang et une arme à feu au sol.

En septembre 2024, un chauffeur jordanien avait abattu trois gardes israéliens au même passage avant d’être tué.



