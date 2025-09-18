L'Arabie saoudite et le Pakistan signent un accord de « défense mutuelle »

L'Arabie saoudite et le Pakistan ont signé mercredi un « accord stratégique de défense mutuelle », les engageant à se défendre mutuellement en cas d'attaque, plus d'une semaine après la frappe menée par Israël contre le Hamas palestinien au Qatar.

Islamabad - qui possède l'arme nucléaire et a connu il y a quatre mois sa pire confrontation depuis des décennies avec son voisin indien - et Ryad ont signé mercredi cet accord stipulant que « toute agression contre l'un des deux pays sera considérée comme une agression contre les deux », d'après l'agence de presse officielle saoudienne, SPA.

L'accord a été signé lors de la visite d'Etat mercredi à Ryad du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, qui y a rencontré le prince héritier et dirigeant de facto saoudien, Mohammed ben Salmane.

Son annonce intervient après les frappes israéliennes du 9 septembre visant le Hamas, une attaque inédite qui a ébranlé le Qatar et crispé la riche région du Golfe, qui misait jusqu'alors sur la protection militaire de Washington, son allié historique.

Si Ryad cherche à diversifier ses alliances, ce rapprochement avec Islamabad, qui sort d'un conflit avec New Delhi, n'efface pas les liens commerciaux majeurs de l'Arabie saoudite avec l'Inde, une autre puissance nucléaire.

L'Inde, l'un des plus grands importateurs de pétrole brut au monde, couvre plus de 85% de ses besoins grâce aux fournisseurs étrangers, dont l'Irak et l'Arabie saoudite qui ont représenté à eux seuls 45% des importations indiennes de brut en 2024.

Dernier signe de l'équilibre diplomatique saoudien : lors du récent conflit entre l'Inde et le Pakistan, rivaux depuis leur indépendance et leur douloureuse partition en 1947, Ryad s'est efforcé de jouer un rôle de médiateur.