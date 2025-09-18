Après l'arrestation de déserteurs, un fourgon militaire caillassé par des ultra-orthodoxes

Un fourgon militaire transportant des déserteurs juifs ultra-orthodoxes, arrêtés par l'armée israélienne pour être conduits en prison, a été pris pour cible par des manifestants ultra-orthodoxes dans la nuit, ont indiqué l'armée et la radio militaire.

Des milliers d'appels à la conscription ont été envoyés ces derniers mois à des juifs ultra-orthodoxes, jusque-là largement exemptés de service militaire.

Les effectifs de l'armée sont sous pression en raison de la guerre lancée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023.

Les appels des Israéliens à une fin de ces exemptions se sont multipliés alors que certains réservistes ont effectué des centaines de jours de service depuis le début de la guerre, il y a presque deux ans.

« Plusieurs insoumis ont été arrêtés, jugés dans le cadre d'une procédure disciplinaire et envoyés en détention », a indiqué l'armée dans un communiqué mercredi soir.

Un journaliste de la radio militaire, précisant que les déserteurs étaient des ultra-orthodoxes, a mis en ligne des images sur X du fourgon arrêté sur la route par des dizaines d'ultra-orthodoxes, certains assis par terre pour stopper sa progression.

« Alors qu'ils étaient en route vers la prison militaire (...) plusieurs manifestants ont jeté des pierres et pulvérisé du gaz lacrymogène en direction du véhicule », a indiqué l'armée, précisant qu'un des détenus avait réussi à s’échapper.

Des discussions visant à modifier le texte de loi sur la conscription s'intensifient ces derniers mois, mettant le gouvernement sous pression.

Les deux partis ultra-orthodoxes ont quitté le gouvernement et attendent qu'une loi pérennisant l'exemption soit votée par le gouvernement.

Selon les médias israéliens jeudi, le projet de loi sur la conscription ne devrait pas être discuté avant la fin des fêtes juives, mi-octobre.

Les ultra-orthodoxes représentent 14% de la population juive d'Israël, soit près de 1,3 million d'habitants, et environ 66.000 hommes en âge de servir dans l'armée bénéficient d'une exemption.