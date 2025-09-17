Libye: 61 migrants, surtout des réfugiés soudanais, disparus dans un naufrage samedi (HCR)

Au total 61 migrants, "principalement des réfugiés soudanais", sont portés disparus depuis le naufrage samedi de leur embarcation au large des côtes de l'est de la Libye, a annoncé mercredi le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) en Libye, précisant que seuls 13 rescapés ont pu être secourus.

"Le HCR est profondément attristé par le deuxième incident tragique survenu au large de Tobrouk le 13 septembre, où un navire transportant 74 personnes, principalement des réfugiés soudanais, a chaviré", a indiqué l'antenne du HCR en Libye sur X. "Seules 13 personnes ont survécu et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues", a ajouté l'organisation onusienne.

Plus tôt dans la journée, l'Organisation internationale pour les migrations avait annoncé un naufrage dimanche après un incendie sur un bateau au large de Tobrouk, avec un bilan d'"au moins 50" réfugiés soudanais morts et 24 secourus.

bur-fka/liu

© Agence France-Presse