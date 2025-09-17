Menu
Dernières Infos - Droits humains

HRW accuse Israël d’avoir déplacé de force des habitants du sud de la Syrie


AFP / le 17 septembre 2025 à 15h46

Le cimetière du village de Kowaya, surplombant la vallée du Yarmouk, le 5 juillet. Photo Emmanuel Haddad/L'OLJ archives

Human Rights Watch (HRW) a accusé mercredi Israël de déplacer de force des habitants dans le sud de la Syrie, un secteur dont les autorités israéliennes veulent la démilitarisation.

« Les forces israéliennes qui occupent certaines parties du sud de la Syrie depuis décembre 2024 ont commis des exactions à l'encontre des habitants, notamment des déplacements forcés, qui constituent un crime de guerre », a affirmé HRW dans un communiqué.

Depuis la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes contre des positions militaires en Syrie voisine, affirmant vouloir empêcher que l’arsenal ne tombe aux mains des nouvelles autorités islamistes.

L’armée israélienne a également pénétré dans la zone tampon démilitarisée du Golan, à la lisière de la partie du plateau syrien occupée par Israël, et ses forces effectuent régulièrement des incursions dans le sud syrien. Ses troupes occupent des positions dans ce secteur. HRW a indiqué que « les forces israéliennes ont saisi et démoli des maisons, empêché des habitants d’accéder à leurs biens et moyens de subsistance, et arrêté arbitrairement des habitants pour les transférer en Israël ».

L’ONG basée à New York a précisé avoir mené des entretiens avec des habitants, examiné des images et analysé des clichés satellites afin de corroborer leurs témoignages. Mercredi matin, la télévision d’Etat syrienne a annoncé que des forces israéliennes avaient capturé quatre hommes dans des villages situés dans et près de la zone tampon de la province méridionale de Qouneitra « lors d’une opération de ratissage ».

Début septembre, des médias officiels avaient déjà affirmé qu’Israël avait capturé sept personnes dans la même région, l’armée israélienne affirmant avoir appréhendé des individus « soupçonnés d’activités terroristes » et les avoir transférés en Israël pour les interroger.

Interrogée par l'ONG, l’armée israélienne a affirmé qu’elle opérait dans le sud de la Syrie « pour protéger les citoyens » israéliens et que ses opérations étaient « conformes au droit international ». La Syrie a déclaré mardi travailler avec les Etats-Unis en vue d'un « accord de sécurité » avec Israël.

Cette annonce s'inscrit dans un plan soutenu par les Etats-Unis et la Jordanie visant à pacifier le sud des violences intercommunautaires meurtrières en juillet dans la région à majorité druze de Soueida. Israël était intervenu militairement en affirmant agir pour protéger la communauté druze. Un responsable militaire syrien a indiqué mardi que les forces syriennes avaient retiré leurs armes lourdes du sud de la Syrie.

