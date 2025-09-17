Gaza : le pape dénonce le déplacement forcé des Palestiniens

Le peuple palestinien continue de « survivre dans des conditions inacceptables, contraint une fois de plus par la force de quitter ses terres », a dénoncé mercredi le pape Léon XIV au lendemain du lancement d'une offensive militaire israélienne majeure qui accélère la fuite des habitants de Gaza.

« J'exprime ma profonde solidarité avec le peuple palestinien à Gaza, qui continue de vivre dans la peur et de survivre dans des conditions inacceptables, contraint une fois de plus par la force de quitter ses terres », a déclaré le pape américain à la fin de son audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre, au Vatican.

« Chaque personne a toujours une dignité inviolable, qui doit être respectée et protégée », a-t-il ajouté alors que l'armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé une offensive terrestre majeure à Gaza-ville, largement condamnée à l'étranger. Le chef de l'Eglise catholique a renouvelé ses appels « à un cessez-le-feu, à la libération des otages, à une solution diplomatique négociée et au plein respect du droit international humanitaire. »