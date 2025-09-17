Gaza : le pape dénonce le déplacement forcé des Palestiniens
AFP /
le 17 septembre 2025 à 14h38
Des Palestiniens déplacés se déplacent avec leurs biens vers le sud sur une route dans la zone du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, à la suite de nouveaux ordres d'évacuation israéliens pour la ville de Gaza, le 16 septembre 2025. Photo AFP/EYAD BABA
Le peuple palestinien continue de « survivre dans des conditions inacceptables, contraint une fois de plus par la force de quitter ses terres », a dénoncé mercredi le pape Léon XIV au lendemain du lancement d'une offensive militaire israélienne majeure qui accélère la fuite des habitants de Gaza.
« J'exprime ma profonde solidarité avec le peuple palestinien à Gaza, qui continue de vivre dans la peur et de survivre dans des conditions inacceptables, contraint une fois de plus par la force de quitter ses terres », a déclaré le pape américain à la fin de son audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre, au Vatican.
« Chaque personne a toujours une dignité inviolable, qui doit être respectée et protégée », a-t-il ajouté alors que l'armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé une offensive terrestre majeure à Gaza-ville, largement condamnée à l'étranger. Le chef de l'Eglise catholique a renouvelé ses appels « à un cessez-le-feu, à la libération des otages, à une solution diplomatique négociée et au plein respect du droit international humanitaire. »
Le peuple palestinien continue de « survivre dans des conditions inacceptables, contraint une fois de plus par la force de quitter ses terres », a dénoncé mercredi le pape Léon XIV au lendemain du lancement d'une offensive militaire israélienne majeure qui accélère la fuite des habitants de Gaza.« J'exprime ma profonde solidarité avec le peuple palestinien à Gaza, qui continue de vivre dans la peur et de survivre dans des conditions inacceptables, contraint une fois de plus par la force de quitter ses terres », a déclaré le pape américain à la fin de son audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre, au Vatican.« Chaque personne a toujours une dignité inviolable, qui doit être respectée et protégée », a-t-il ajouté alors que l'armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé une offensive...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.