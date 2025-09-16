Tampons officiels falsifiés dans un garage à Ouzaï : la police libanaise démantèle un réseau

La police libanaise a annoncé mardi l’arrestation de deux individus impliqués dans un réseau de falsification de tampons officiels libanais et syriens.

Selon le communiqué, « des informations ont été recueillies concernant une bande qui falsifiait des tampons officiels libanais et syriens. Les membres du réseau recevaient des documents officiels de la part de courtiers et de bureaux de traduction afin de les valider avec de faux tampons ».

L’opération a permis de découvrir que « les cachets officiels libanais et syriens étaient apposés à l’intérieur d’un garage de réparation automobile dans le quartier d’Ouzaï, avant d’être ensuite remis à leurs propriétaires en vue de les présenter aux ambassades ».

Le 7 août 2025, « après une opération de surveillance, une patrouille a effectué une descente dans le garage et arrêté deux personnes » de nationalité syrienne. Six tampons falsifiés ont été saisis pendant la fouille, ainsi qu’une somme d’argent et un ensemble de documents officiels comprenant « procurations, actes de mandat, attestations universitaires, extraits de registre, casiers judiciaires et transactions officielles ».

Le communiqué précise que l’un des suspects, propriétaire du garage, a avoué avoir loué une pièce à l’intérieur à un homme de nationalité syrienne « qui gère des formalités auprès des ambassades pour les ressortissants syriens » et qu’il était « au courant de la contrefaçon des transactions à l’aide des tampons falsifiés », précisant que tous les cachets et documents saisis lui appartenaient. Il a ajouté que plusieurs personnes travaillaient pour ce dernier.

Les autorités ajoutent que l'enquête se poursuit pour arrêter les autres personnes impliquées dans cette affaire.