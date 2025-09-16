Rafic Haddad prend la tête du conseil d’administration de l'opérateur Alfa

L’assemblée générale ordinaire de la société de téléphonie mobile Alfa s’est réunie mardi en présence du ministre des Télécommunications Charles Hage, et a élu les membres de son conseil d’administration pour une durée d’un an. Cette instance a ensuite élu Rafic Haddad président directeur général de la société pour un mandat d’un an.

Rafic Haddad qui était membre du conseil d’administration d'Alfa succède ainsi à Jad Nassif, nommé en juin 2020 par l'ancien ministre des Télécoms Talal Hawat et resté en fonction depuis.

La durée maximum pour un mandat à la tête de l’un des opérateurs de téléphonie mobile ne peut pas dépasser trois ans, selon leurs règlements intérieurs. Mais l'ancien ministre des Télécoms Johnny Corm, qui avait succédé à Talal Hawat, avait prolongé en février 2023 d’un an les mandats des conseils d’administration des deux opérateurs qui se partagent le marché, Alfa et Touch.

Présent à l’assemblée, l'actuel ministre Charles Hage a adressé ses félicitations aux nouveaux membres du conseil et salué Rafic Haddad en déclarant : « Nous vous invitons à diriger la compagnie avec intégrité et professionnalisme. »

Le ministre a rappelé que « la modernisation du réseau est notre priorité absolue ». « Alfa doit devenir un fournisseur essentiel et fiable de l’Internet à haut débit. Les services Fixed Wireless Access constitueront la pierre angulaire de notre plan pour les trois prochaines années », a-t-il souligné, précisant que Alfa et Touch devront représenter plus de 30 % des utilisateurs de l’Internet à haut débit, aux côtés de la fibre optique et des services satellitaires.

Charles Hage a ajouté que la feuille de route pour les prochains mois inclut « le lancement d’un appel d’offres pour moderniser le réseau radio (Radio Access Network, RAN), le développement de nouveaux services numériques dans les domaines de la fintech et de l’informatique, ainsi que l’introduction d’innovations pour améliorer l’expérience des abonnés et accroître les revenus ».

Il a aussi insisté sur la nécessité pour les abonnés de « constater les améliorations avant la fin de l’année, tant en matière de couverture que de qualité du service et d’expérience numérique », et a encouragé le nouveau conseil à « lancer des offres généreuses pour les étudiants, afin de soutenir l’enseignement et la recherche en ligne ».