Un jeune homme se fait tirer dessus après une dispute sur une priorité de passage à Dbayé

Un jeune homme de la famille Habchi a été blessé par balle dans la nuit de lundi à mardi à Dbayé alors qu'il se trouvait dans son véhicule, selon plusieurs médias.

D'après l'Agence nationale d'informations (ANI, officielle), l'incident a eu lieu « près de l'hôtel Le Royal », tandis que d'autres médias indiquent que les coups de feu ont été tirés près de « l'usine pharmaceutique Benta », à moins d'un kilomètre de l'hôtel, à Zouk el-Kharab. La victime, prénommée Najal Habchi, a été transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins, sans que la gravité de ses blessures soit précisée.

Une source de sécurité contactée par notre publication confirme l'ouverture d'une enquête pour tenter de retrouver le tireur, qui est toujours en fuite. Elle précise que l'origine du coup de feu est une dispute liée à une priorité de passage sur la route, qui a par la suite dégénéré.

Selon plusieurs sites d'information, Najal Habchi ferait partie d'une section locale du parti chrétien des Forces libanaises (FL), sans lien direct avec le député FL Antoine Habchi, élu dans la Békaa-Ouest.