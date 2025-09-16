Détournement de la circulation sur l’autoroute en direction de Beyrouth vers la voie maritime en raison des travaux

La circulation sur l’autoroute s’étendant de Nahr Ibrahim jusqu’à Madfoun sera modifiée pour cause de travaux dès aujourd'hui, à partir de 11h, à l’exception des samedis et dimanches, rapporte un communiqué des Forces de sécurité intérieure (FSI). Ces travaux entraîneront un détournement de la circulation de l’autoroute vers la route maritime en direction de Beyrouth.

Les FSI ont rapporté qu'une entreprise entamera des travaux de réhabilitation et d’entretien sur les deux voies, est et ouest. « Des travaux de préparation et d’asphaltage seront effectués sur la voie ouest, de Monsef jusqu’à Nahr Ibrahim, en plus du marquage au sol des lignes centrales et latérales de l’autoroute, et ce à partir de 11h00 aujourd’hui 16 septembre 2025, jusqu’à 17h00, à l’exception des samedis et dimanches jusqu’à la fin des travaux. », indique le communiqué.

« Les citoyens sont priés de bien vouloir en prendre note, de respecter les consignes et orientations des agents des Forces de sécurité intérieure ainsi que la signalisation routière, afin de faciliter le trafic », ajoute le texte.