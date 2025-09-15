Menu
Le CCG appelle Washington à "user de son influence" pour contenir Israël

AFP / le 15 septembre 2025 à 21h07

Les six monarchies du Conseil de coopération du Golfe (CCG), réunies à Doha, ont appelé lundi les Etats-Unis à "user de leur" influence pour contenir Israël, après une attaque israélienne contre des chefs du Hamas au Qatar. 

"Nous attendons des Etats-Unis, notre partenaire stratégique, qu'ils usent de leur influence sur Israël afin que ce pays mette fin à de tels agissements", a affirmé lors d'une conférence de presse à Doha Jassem Al-Budaiwi, le secrétaire général du CCG, qui regroupe l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et Oman.

ac/sar/tp

© Agence France-Presse


