Le CCG appelle Washington à "user de son influence" pour contenir Israël

Les six monarchies du Conseil de coopération du Golfe (CCG), réunies à Doha, ont appelé lundi les Etats-Unis à "user de leur" influence pour contenir Israël, après une attaque israélienne contre des chefs du Hamas au Qatar.

"Nous attendons des Etats-Unis, notre partenaire stratégique, qu'ils usent de leur influence sur Israël afin que ce pays mette fin à de tels agissements", a affirmé lors d'une conférence de presse à Doha Jassem Al-Budaiwi, le secrétaire général du CCG, qui regroupe l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et Oman.

