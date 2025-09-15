Deux Syriens arrêtés pour trafic de drogue dans le Metn, selon les FSI

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé dans un communiqué publié lundi l’arrestation de deux ressortissants syriens pour « promotion et distribution de drogues dans plusieurs zones du Mont-Liban, en particulier dans la région du Metn ».

« Le 23 août 2025, après une surveillance minutieuse, les suspects ont été appréhendés en flagrant délit à Dbayé, alors qu’ils circulaient à bord d’une Chevrolet bleue », précise le communiqué. Les FSI ont saisi « 25 capsules de cocaïne, 20 comprimés de tramadol, deux flacons de kétamine, du haschich, de la marijuana, deux téléphones portables, une somme d’argent ainsi qu’un faux billet de 100 dollars ».

Les suspects, nés en 1979 et 1988 , « ont tous deux reconnu avoir distribué des drogues à de nombreux clients dans la région». Les FSI précisent que les mesures légales nécessaires ont été prises et que les suspects, ainsi que les éléments saisis, ont été remis aux autorités judiciaires compétentes pour enquête complémentaire.

Lundi, le ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar, a annoncé le démantèlement d'un réseau international de trafic de drogue et saisi un envoi de haschich et de pilules de Captagon à destination de l’Arabie saoudite.

Le Liban subit des pressions des États du Golfe pour freiner la production et le trafic de stupéfiants, en particulier le Captagon. La semaine dernière, Hajjar avait annoncé la saisie d’environ 8 millions de pilules de Captagon, d’une valeur supérieure à 90 millions de dollars, et l’arrestation de plusieurs suspects.