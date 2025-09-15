Menu
Dernières Infos - Liban-Nord

Un enfant de deux ans succombe à ses blessures après une chute du troisième étage à Wadi Khaled


OLJ / le 15 septembre 2025 à 15h39

Un enfant de deux ans succombe à ses blessures après une chute du troisième étage à Wadi Khaled

Vue de la Syrie depuis un village de Wadi Khaled, dans le Akkar. Photo Emmanuel Haddad/L'Orient-Le Jour

Un enfant de deux ans, Jawad Naif, est décédé lundi des suites de graves blessures subies après être tombé du troisième étage de son domicile il y a quelques jours, rapporte notre correspondant au Liban-Nord Michel Hallak. L’incident s’est produit dans la région de Wadi Khaled, au Akkar.

L’enfant avait été transporté à l’hôpital pour recevoir des soins, mais malgré les efforts médicaux, son état s’est aggravé et il a tragiquement succombé à ses blessures.

