Rubio en Israël: les Etats-Unis maintiendront une "pression maximale" sur l'Iran

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a promis lundi à Israël de maintenir une "pression maximale" sur l'Iran afin de l'empêcher de développer une arme nucléaire, à la suite de la guerre entre Israël et l'Iran en juin.

"Le président poursuit une campagne de pression maximale", a déclaré M. Rubio aux journalistes aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ajoutant qu'"il y aura toujours une pression économique maximale sur l'Iran jusqu'à ce qu'ils changent de cap."

