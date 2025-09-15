Menu
Rubio en Israël: les Etats-Unis maintiendront une "pression maximale" sur l'Iran


AFP / le 15 septembre 2025 à 14h12

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a promis lundi à Israël de maintenir une "pression maximale" sur l'Iran afin de l'empêcher de développer une arme nucléaire, à la suite de la guerre entre Israël et l'Iran en juin.

"Le président poursuit une campagne de pression maximale", a déclaré M. Rubio aux journalistes aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ajoutant qu'"il y aura toujours une pression économique maximale sur l'Iran jusqu'à ce qu'ils changent de cap."

© Agence France-Presse

© Agence France-Presse

