Dernières Infos - Blocus israélien sur Gaza

La flottille pour Gaza quitte la Tunisie, direction le territoire palestinien


AFP / le 15 septembre 2025 à 11h04

Des militants et des défenseurs des droits humains embarquant à bord du yacht Alma, au départ du port nord-tunisien de Bizerte, le 14 septembre 2025, pour rejoindre les derniers bateaux participant à la Flottille mondiale Sumud, à destination de la bande de Gaza afin de briser le blocus israélien sur le territoire palestinien. Photo Mohammad Flis/AFP

Après plusieurs reports, la flottille internationale pour Gaza a quitté lundi la Tunisie pour mettre le cap sur le territoire palestinien assiégé par Israël, dans le but de « briser le blocus israélien » et d'ouvrir un « corridor » humanitaire.

« Nous essayons d'envoyer un message à la population de Gaza, (de lui dire) que le monde ne l'a pas oubliée », a dit à l'AFP la militante écologiste suédoise Greta Thunberg avant d'embarquer dans le port de Bizerte, dans le nord de la Tunisie.

« Lorsque nos gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre les choses en main », a-t-elle ajouté.

Une vingtaine de bateaux venus de Barcelone (Espagne) ont quitté Bizerte, les derniers étant partis à l'aube lundi, selon un photographe de l'AFP sur place. 

Yasemin Acar, du comité de coordination de la partie maghrébine de la flottille, a posté sur Instagram des images de bateaux tunisiens prenant aussi la mer ces dernières heures, avec le message « le blocus de Gaza doit cesser », « nous partons par solidarité, dignité et pour la justice ». 

Les embarcations arrivées d'Espagne s'étaient transférées à Bizerte après un séjour mouvementé à Sidi Bou Saïd, près de Tunis. 

La « Global Sumud Flotilla », accueillie par des rassemblements de soutien, a indiqué que deux de ses bateaux avaient été visés par des attaques de drones deux nuits de suite la semaine passée, publiant des vidéos à l'appui. Après la deuxième annonce, les autorités tunisiennes ont dénoncé « une agression préméditée » et dit mener une enquête.

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan qui, comme Greta Thunberg, avait été détenue à bord du « Madleen » lors d'une précédente traversée vers Gaza, a dit à l'AFP redouter « bien entendu » de nouvelles attaques, ajoutant : « on se prépare aux différents scénarios ».

Selon elle, les personnalités les plus en vue - dont l'actrice française Adèle Haenel - ont été réparties entre les deux plus gros bateaux de coordination « de manière à équilibrer et (ne) pas concentrer toutes les personnalités visibles dans un seul et même bateau ».

Le départ de Tunisie a été repoussé à plusieurs reprises en raison de motifs de sécurité, de retard dans les préparatifs pour certains bateaux et de la météo.

La Global Sumud Flotilla (« sumud » signifie « résilience » en arabe), qui comprend aussi des embarcations parties ces derniers jours de Corse (France), Sicile (Italie) et Grèce, avait initialement prévu d'atteindre le territoire palestinien à la mi-septembre, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. 

