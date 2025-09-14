Joe Raggi à Doha pour préparer le sommet de lundi

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi a participé à une réunion avec ses homologues de la Ligue arabe à Doha, en préparation du sommet arabo-islamique extraordinaire qui se tiendra lundi. La réunion sera consacrée à l’examen de l’attaque israélienne contre le Qatar, et verra la participation du président de la République Joseph Aoun. Dans le paragraphe consacré au Liban du projet de communiqué final, les ministres ont appelé à la « nécessité d’une action urgente de la communauté internationale pour limiter les agressions israéliennes répétées dans la région et mettre fin à leurs violations continues de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité des États, y compris de la République libanaise, ce qui constitue des atteintes flagrantes au droit international et une violation manifeste de la souveraineté des États », a rapporté l'Agence nationale d'information. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

