Joe Raggi à Doha pour préparer le sommet de lundi

Dernières Infos - Ligue arabe

OLJ / le 14 septembre 2025 à 20h28

Le ministre des Affaires étrangères libanais, Joe Raggi, lors de la réunion avec ses homologues arabes à Doha. Photo ANI

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi a participé à une réunion avec ses homologues de la Ligue arabe à Doha, en préparation du sommet arabo-islamique extraordinaire qui se tiendra lundi. La réunion sera consacrée à l’examen de l’attaque israélienne contre le Qatar, et verra la participation du président de la République Joseph Aoun.

Dans le paragraphe consacré au Liban du projet de communiqué final, les ministres ont appelé à la « nécessité d’une action urgente de la communauté internationale pour limiter les agressions israéliennes répétées dans la région et mettre fin à leurs violations continues de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité des États, y compris de la République libanaise, ce qui constitue des atteintes flagrantes au droit international et une violation manifeste de la souveraineté des États », a rapporté l'Agence nationale d'information.

