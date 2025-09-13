Le pape appelle à « une culture de la réconciliation »

Face à la « mondialisation de l'impuissance » et au sentiment qu'il « n'y a rien à faire » contre l'injustice frappant les migrants, le pape Léon XIV a opposé vendredi « une culture de la réconciliation », dans un message vidéo adressé aux personnes oeuvrant à l'accueil des migrants sur l'île italienne de Lampedusa.

« La mondialisation de l’indifférence, que le Pape François a dénoncée en partant justement de Lampedusa, semble aujourd’hui s’être mutée en une mondialisation de l’impuissance », souligne le pape dans ce message envoyé à l'occasion de la proposition d'inscription du projet « Gestes d'accueil », portée par le collectif PEROU, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

En 2013, le pape François avait surpris en choisissant comme premier déplacement la petite île italienne de Lampedusa, porte d'entrée des migrants africains en Europe, où il avait fustigé « la mondialisation de l'indifférence ». La défense des migrants avait été ensuite l'un des piliers de son pontificat.

« Comme à la mondialisation de l’indifférence le Pape François a opposé la culture de la rencontre, ainsi, aujourd’hui, je voudrais que nous opposions ensemble à la mondialisation de l’impuissance une culture de la réconciliation », poursuit Léon XIV dans ce message vidéo communiqué par le Vatican, appelant de ses voeux des « gestes » et des « politiques » de réconciliation afin que se multiplient les « îles de paix ».

« La position géographique de Lampedusa et Linosa, en effet, fait de vous depuis toujours une porte de l’Europe. Au cours des dernières décennies, cela a exigé de votre communauté un énorme effort d’accueil, qui, du cœur de la Méditerranée, vous a conduits au cœur de l’Église (...). C’est un patrimoine immatériel, mais réel », souligne le souverain pontife américain.

« Mon +merci+, qui est le +merci+ de toute l’Église pour votre témoignage, prolonge et renouvelle celui du Pape François. +Merci+ aux associations, aux bénévoles, aux maires et administrations successives ; +merci+ aux prêtres, aux médecins, aux forces de sécurité et à tous ceux qui, souvent invisiblement, ont montré et montrent le sourire et l’attention d’un visage humain à des personnes ayant survécu dans leur voyage désespéré d’espoir », ajoute le pape, qui espère pouvoir « bientôt (...) en personne » venir saluer la communauté de Lampedusa.

« Vous êtes un rempart de cette humanité que les raisonnements criards, les peurs ancestrales et les mesures injustes tendent à éroder. (...) Tant de victimes – et parmi elles combien de mères, et combien d’enfants ! – des profondeurs de notre Méditerranée crient non seulement au ciel, mais à nos cœurs », poursuit Léon XIV.

En 2024, 2.573 personnes tentant de rejoindre l'Europe ont disparu ou sont décédées en mer Méditerranée, dont la grande majorité en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus mortelles au monde, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).