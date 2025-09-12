Les drones israéliens multiplient les frappes dans le Sud, un mort

Plusieurs localités du Liban-Sud ont été touchées vendredi par des frappes de drones israéliens, faisant au moins un mort et deux blessés, rapporte notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah.

En soirée, un drone israélien a frappé le secteur de Zhour, à Aïtaroun dans le caza de Bint Jbeil, tuant une personne devant sa maison.

Plus tôt dans la journée, un autre drone avait attaqué une voiture à Aïta el-Jabal (caza de Bint Jbeil), faisant deux blessés légers, soignés sur place selon notre correspondant. Un pêcheur a également été blessé par un drone sur le rivage de Naqoura (caza de Tyr).

Un drone israélien a largué une bombe assourdissante sur les localités de Wazzani (caza de Marjeyoun) et de Yarine (caza de Tyr). D’autres appareils guidés ont lancé une bombe sur Dhaïra (caza de Tyr) et une autre sur une petite construction à Naqoura. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’armée israélienne avait tiré à la mitrailleuse depuis un site nouvellement établi à l’intérieur du territoire libanais sur la route reliant Markaba à Houla (Marjeyoun).

Ces attaques ont lieu malgré un cessez-le-feu fragile en vigueur depuis le 27 novembre 2024, après 13 mois de guerre entre le Hezbollah et l’État hébreu. L'armée israélienne affirme viser des infrastructures et des combattants ou cadres du Hezbollah, lequel n'a pourtant effectué qu'un seul tir depuis le début de la trêve en direction du territoire israélien, le 1er décembre 2024. En plus de ces frappes, l'armée israélienne continue d'occuper plusieurs positions au Liban-Sud, sur des collines surplombant la zone frontalière.