Khalaf al-Habtoor promet d’inscrire le Liban sur la carte de ses « investissements internationaux »

Au deuxième jour de sa visite au Liban, l’homme d’affaires émirati Khalaf Ahmad el-Habtoor a été reçu vendredi par le Premier ministre Nawaf Salam au Grand Sérail, et lui a promis « d’intégrer le Liban à la carte de (ses) investissements à l’étranger ».

Dans une brève publication sur X, le Grand Sérail a indiqué que « la rencontre a porté sur les opportunités d’investissement au Liban, à un moment où le climat renouvelé dans le pays renforce la confiance et incite les investisseurs arabes à y revenir », ajoutant que « M. Habtoor a, pour sa part, promis d’intégrer le Liban à la carte de (ses) investissements à l’étranger ».

Au cours de la journée, Khalaf al-Habtoor s’est également rendu à Dar el-Fatwa, où il a été accueilli par le mufti de la République, cheikh Abdellatif Deriane. Les discussions, rapporte l’Agence nationale d’information (Ani, officielle), ont porté sur « les affaires publiques et le renforcement des relations entre le Liban et les Émirats arabes unis, ainsi que sur la situation économique et les perspectives d’investissement ».

M. Habtoor, qui n’avait pas foulé le sol libanais depuis quinze ans, avait rencontré la veille le président de la République, Joseph Aoun, à Baabda et lui avait déclaré que « les hommes d’affaires se préparent à revenir investir au Liban, un pays doté d’atouts qui en font une destination privilégiée pour les investisseurs arabes et étrangers ». Jeudi, il avait affirmé sur X : « Je suis revenu aujourd’hui à ma chère Beyrouth, cette ville bien-aimée qui ne quitte jamais mon cœur ».

M. Habtoor avait révélé en avril dernier un projet audacieux pour son hôtel au Liban, le Metropolitan Beyrouth, à Sin el-Fil, qu’il envisageait de démonter pour le réinstaller ailleurs. Il a toutefois indiqué vendredi sur X que cet établissement « rouvrira prochainement ses portes, à l’instar du Habtoor Grand, afin de constituer une nouvelle fierté dans le monde de l’hôtellerie ».

Mardi, M. Habtoor s’était rendu à Damas, où il a signé un accord de coopération avec l’Autorité syrienne pour l’investissement pour soutenir des projets de développement en Syrie. Sur son compte Instagram, il a exprimé sa volonté d’ouvrir « de nouveaux horizons de coopération et d’investissement entre les Émirats arabes unis et la Syrie ».

Khalaf al-Habtoor, connu pour ses critiques à l’égard du Hezbollah, avait suspendu ses investissements au Liban fin janvier, après avoir d’abord exprimé son intention de relancer ses projets « dès la formation du futur gouvernement ». Il avait alors évoqué « l’absence de sécurité et de perspectives économiques », deux mois après le cessez-le-feu qui a mis fin à plus d’un an de guerre entre le parti chiite et Israël. Également en janvier, M. Habtoor avait affirmé que le Liban n'était toujours pas stable, révélant avoir reçu en 2024 des menaces de « massacre et d’assassinat » via les réseaux sociaux. La menace avait été postée sur les réseaux sociaux par une personne anonyme. Une plainte avait été déposée devant la justice libanaise.