Tensions au Parlement européen après le refus d'un hommage au militant Charlie Kirk


AFP / le 11 septembre 2025 à 16h17

Le militant Charlie Kirk, quelques instants avant son assassinat, le 10 septembre 2025. Kevin/via REUTERS

Le militant ultra-conservateur Charlie Kirk, assassiné aux Etats-Unis, méritait-il une minute de silence au Parlement européen ? Le refus de cet hommage, réclamé par l'extrême droite, a provoqué des tensions dans l'hémicycle jeudi. Le meurtre de ce fidèle allié de Donald Trump, touché par une balle au cou lors d'une réunion publique, a provoqué un vif émoi, des deux côtés de l'Atlantique.

L'extrême droite européenne, qui cultive de très bonnes relations avec la galaxie Trump, a proposé une minute de silence au Parlement européen en sa mémoire, comme cela avait été fait au Congrès américain. « Notre droit à la liberté d'expression ne peut pas être anéanti », a affirmé l'élu suédois Charlie Weimers en réclamant cet hommage.

Mais lorsque l'eurodéputé s'est levé pour observer cette minute de silence, il a été interrompu par la présidente de la séance, qui lui a rappelé que cette motion avait été refusée au préalable pour des raisons pratiques. Les eurodéputés de son groupe ont vivement protesté en tapant de façon répétée sur leurs bureaux. Quand le reste de l'hémicycle a au contraire applaudi la présidente de séance.

Interrogé par l'AFP, l'élu suédois a dénoncé un « biais » du Parlement européen, rappelant que la mémoire de l'Afro-Américain George Floyd, tué sous le genou d'un policier en mai 2020, avait, elle, été honorée au Parlement européen. « Charlie Kirk ne méritait pas de mourir », lui a répondu l'eurodéputée centriste Nathalie Loiseau. « Quant à savoir s'il méritait d'être honoré par notre parlement, c'est une autre histoire », a-t-elle estimé, en renvoyant vers d'anciennes publications du militant américain, qui critiquait vivement le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Sollicitée sur cette question, la Commission européenne a dit « condamner toutes les formes de violence et présenter ses sincères condoléances à la famille de la victime ».

