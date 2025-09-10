Le Canada annonce « évaluer » sa relation avec Israël après les attaques à Doha

Le Canada a annoncé mercredi être en train d' »évaluer » sa relation avec Israël à la suite des frappes israéliennes « inacceptables » la veille à Doha qui visaient des membres du Hamas. « Il s'agit d'une violation de l'espace aérien qatari (...) au moment où le Qatar essayait d'œuvrer pour la paix », a déclaré Anita Anand, la ministre canadienne des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

La ministre a également rappelé que son pays travaillait à reconnaître l'Etat de Palestine, une démarche qu'Ottawa doit officialiser lors de l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre, un changement politique vigoureusement condamné par Israël. « Nous veillons à être sur la bonne voie pour reconnaître officiellement la Palestine », a-t-elle ajouté.

La ministre, qui parlait aux médias depuis Edmonton (ouest) a réitéré par ailleurs que la priorité du Canada était « de travailler pour la paix au Moyen-Orient », en mentionnant l'importance de régler rapidement la crise humanitaire à Gaza.

Mercredi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé des sanctions contre les ministres « extrémistes » en Israël et une suspension partielle de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël.