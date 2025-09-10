Incendie dans des magasins à Tripoli : neuf blessés, dont un pompier

Un incendie en cours depuis mercredi matin dans des commerces du quartier de Tebbané à Tripoli a fait jusqu'à présent neuf blessés, dont un pompier, selon les informations de notre correspondant au Liban-Nord Michel Hallak.

Le feu s'est déclaré dans les magasins d'alimentation « al-Chaar », rue de Syrie, dans la grande ville du Nord. Déployée sur les lieux, la Défense civile poursuivait sa lutte contre l'incendie et l'un de ses membres aurait subi des brûlures lors des opérations d'extinction. Huit autres personnes ont également souffert d'asphyxie, en raison de la fumée épaisse sur les lieux, et des équipes du Croix-Rouge libanaise ont pris en charge tous les blessés sur place. Les causes de l'incendie restent inconnues.

De nombreux incendies ont été signalés au Liban durant l'été, notamment des feux de forêt, alors que le pays connaissait une vague de chaleur exceptionnelle après un hiver particulièrement sec.