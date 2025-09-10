Pologne : La Haye confirme sa participation à l'opération contre les drones russes

Le Premier ministre néerlandais démissionnaire Dick Schoof a confirmé mercredi la participation néerlandaise à l'opération aérienne en Pologne avec des avions F-35, dénonçant une « violation inacceptable » de l'espace aérien polonais. « C'est bien que les avions de chasse néerlandais F-35 aient pu apporter leur soutien », a déclaré M. Schoof sur le réseau X.

« Soyons clairs: la violation de l'espace aérien polonais la nuit dernière par des drones russes est inacceptable », a-t-il ajouté. « Elle prouve une fois de plus que la guerre d'agression russe constitue une menace pour la sécurité européenne », a-t-il poursuivi.

M. Schoof a indiqué avoir exprimé son soutien au Premier ministre polonais Donald Tusk et avoir été en contact avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte. « Les Pays-Bas sont solidaires de la Pologne, notre alliée au sein de l'Otan », a affirmé M. Schoof.