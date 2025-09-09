Menu
Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne (Premier ministre)

AFP / le 09 septembre 2025 à 23h19

Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza malgré l'attaque israélienne qui a ciblé des responsables du Hamas à Doha, a affirmé mardi son Premier ministre. 

"La médiation fait partie intégrante de l'identité (du Qatar) et rien ne nous empêchera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions nous concernant dans la région", a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani en réponse à une question sur les efforts visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. 

