Le prince héritier saoudien dénonce un « acte criminel »

Le prince héritier et dirigeant de facto d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a condamné mardi l'attaque israélienne visant le Hamas à Doha, dénonçant un « acte criminel » et une « violation du droit international », durant un appel avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

« Le prince héritier a affirmé la pleine solidarité du Royaume avec le Qatar et sa condamnation de l'attaque israélienne flagrante contre l'Etat du Qatar, laquelle constitue un acte criminel et une violation manifeste des lois et normes internationales », a-t-il indiqué selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne SPA.