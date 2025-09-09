Menu
Dernières Infos - Frappes israéliennes à Doha

Le prince héritier saoudien dénonce un « acte criminel »

AFP / le 09 septembre 2025 à 18h05

Cette image extraite d’une vidéo d’AFPTV montre de la fumée s’élevant après des explosions dans la capitale Doha, au Qatar, le 9 septembre 2025. Photo AFP/ Jacqueline Penney.

Le prince héritier et dirigeant de facto d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a condamné mardi l'attaque israélienne visant le Hamas à Doha, dénonçant un « acte criminel » et une « violation du droit international », durant un appel avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

« Le prince héritier a affirmé la pleine solidarité du Royaume avec le Qatar et sa condamnation de l'attaque israélienne flagrante contre l'Etat du Qatar, laquelle constitue un acte criminel et une violation manifeste des lois et normes internationales », a-t-il indiqué selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne SPA. 


