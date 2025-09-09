L'armée israélienne revendique les frappes

Menu
AFP / le 09 septembre 2025 à 17h30

De la fumée s’élève après plusieurs explosions entendues à Doha, au Qatar, le 9 septembre 2025. Photo REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa.

Un responsable militaire israélien a confirmé à l'AFP que l'armée avait mené mardi des raids aériens à Doha, la capitale du Qatar, visant de hauts dirigeants du Hamas palestinien.

« Il s'agissait de frappes aériennes », a précisé le responsable militaire sous couvert d'anonymat.


