Dernières Infos - Frappes israéliennes à Doha

Le Qatar affirme que les frappes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas, et condamne une attaque « lâche »

AFP / le 09 septembre 2025 à 16h45

« De la fumée s’élève après plusieurs explosions entendues à Doha, au Qatar, le 9 septembre 2025. Photo REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa.

Le Qatar a affirmé mardi que des frappes israéliennes avaient visé les domiciles de dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas à Doha, qualifiant cette attaque de « lâche ». 

« L'État du Qatar condamne fermement l'attaque lâche menée par Israël qui a visé des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas », a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed al-Ansari sur X. 



