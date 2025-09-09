Menu
Explosions entendues dans la capitale du Qatar

AFP / le 09 septembre 2025 à 16h22

Des explosions ont été entendues mardi à Doha, la capitale du Qatar, ont rapporté des journalistes de l'AFP, qui ont également vu de la fumée se dégageant dans le ciel.

La police a bloqué l'accès au lieu des explosions, dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat. 

