Explosions entendues dans la capitale du Qatar

Des explosions ont été entendues mardi à Doha, la capitale du Qatar, ont rapporté des journalistes de l'AFP, qui ont également vu de la fumée se dégageant dans le ciel.

La police a bloqué l'accès au lieu des explosions, dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat.

