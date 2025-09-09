Début du Conseil des ministres au Grand sérail, en présence des ministres chiites

Le Conseil des ministres a débuté mardi, peu après 15h, une réunion au Grand sérail, la première depuis qu'il a approuvé, vendredi, le plan de l'armée libanaise pour désarmer les milices au Liban, Hezbollah en tête, sans que ce plan ne fixe de calendrier précis.

Les ministres chiites, qui s'étaient retirés de la dernière séance afin de protester contre l'étude du plan de désarmement élaboré par l'armée, assistent à la réunion. Avant le début du Conseil, le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine (chiite), a déclaré : « L’armée joue un rôle essentiel. Nous en faisons partie intégrante et nous saluons son patriotisme ».

Les ministres devront plancher sur un projet de loi visant à créer un ministère des Technologies de l'information et de l’Intelligence artificielle, alors que jusque-là, ces portefeuilles relèvent d'un ministre d'État, en l'occurence le ministre des Déplacés, Kamal Shehadi. Le gouvernement étudiera aussi un projet de loi élaboré par le ministère des Finances visant à ouvrir un crédit supplémentaire dans le budget attribué au ministère de l’Éducation afin d'accorder une contribution financière à la caisse d'indemnité des enseignants du privé. Trois projets de décrets visant à rappeler des militaires de la réserve pour reprendre du service figurent aussi à l'ordre du jour. Un projet de décret visant à modifier le tarif des droits de douane sera également abordé.

Le ministère de l’Agriculture devrait de son côté appeler à l’approbation d’un mémorandum d’entente avec le ministère de la Richesse agricole et des Ressources hydrauliques du Sultanat d’Oman dans le domaine du développement durable des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la sécurité alimentaire. Le ministère de la Justice présentera, lui, un projet de convention entre l’Union européenne et l’État libanais dans le domaine de la justice pénale (EUROJUST) et l’autorisation donnée au ministre de la signer, mais aussi d’un projet de décret visant à nommer le président et les membres du Conseil judiciaire.

Le ministère de la Santé demandera l’approbation du transfert d’un crédit d’un montant de 2 237 500 000 000 livres libanaises pour les dépenses d’hospitalisation dans les secteurs public et privé et d’un montant de 447 500 000 000 livres libanaises pour l’activation et le renouvellement des hôpitaux publics et la réhabilitation de leur personnel.

Les ministres appelleront aussi à modifier les honoraires des conseillers au sein des ministères afin qu’ils passent de 6 millions de livres libanaises par mois à 180 millions de livres.