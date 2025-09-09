Salam appelle à la modernisation des programmes scolaires et l'intégration des technologies modernes

Le Premier ministre Nawaf Salam a souligné mardi la nécessité de mettre à jour les programmes scolaires au Liban et à commencer à intégrer les technologies modernes, y compris l’intelligence artificielle, dans les salles de classe.

Lors d’une réunion du Fonds pour l'éducation, la transition et la résilience (Transition Resilience Education Fund, TREF) au Grand Sérail, M. Salam a rappelé que durant les différentes crises des cinq dernières années, qui ont perturbé le droit à l’éducation des enfants, « le TREF s’est tenu en tant que partenaire du Liban, aidant à maintenir les écoles ouvertes, soutenant les enseignants et donnant aux enfants la chance de garder espoir ». Il a souligné que « la responsabilité de l’éducation repose avant tout sur l’État libanais », affirmant que son gouvernement « s’engage à protéger » celle-ci. « Nous considérons le renforcement et le financement de l’éducation publique (…) comme une priorité nationale », a-t-il ajouté, soulignant que les partenariats de son gouvernement avec la communauté internationale, via le TREF et d’autres organisations, ne déchargent pas les responsables libanais de la nécessité d'œuvrer pour améliorer l'éducation. La capacité à maintenir un système éducatif repose sur « le respect et le soutien » aux enseignants et sur l’équipement des écoles pour fournir « du moins les services de base ».

Le TREF a été lancé en 2022 par le ministère de l’Éducation en partenariat avec l’Unicef, l’UE et d’autres partenaires, comme un mécanisme de coordination de l’aide pour le secteur éducatif libanais, qui souffre d’infrastructures obsolètes, de faibles salaires pour les enseignants, de ressources limitées et de financements insuffisants.

« Nous avons commencé à mobiliser les ressources locales et avançons avec des réformes institutionnelles pour construire un ministère de l’Éducation moderne et transparent », a ajouté le Premier ministre, estimant que « la réforme ne se limite pas à l’administration ; elle doit également inclure les programmes et les méthodes d’enseignement ». Et de conclure : « Nous devons mettre à jour nos programmes, intégrer les technologies modernes, y compris l’intelligence artificielle, et renforcer la pensée critique, la créativité et les compétences de vie. »

De son côté, le représentant de l’Unicef au Liban, Marcoluigi Corsi, également présent à la réunion, a affirmé que le TREF est « la preuve que, malgré toutes les difficultés, le partenariat est le meilleur moyen de garantir que chaque enfant au Liban puisse accéder à une éducation inclusive et de qualité et acquérir les compétences nécessaires pour le XXIe siècle ».

Depuis 2019, l’année scolaire est fragilisée au Liban par l’effondrement économique, qui a entraîné la dépréciation des salaires dans les secteurs public et privé, les interruptions liées à la pandémie de Covid-19, l'explosion meurtrière au port de Beyrouth en août 2020, et plus récemment par le conflit entre le Hezbollah et Israël en 2023-2024. L’escalade de la guerre en septembre 2024 a entraîné un déplacement massif, avec des centaines de familles encore incapables de retourner chez elles et de nombreuses écoles endommagées ou détruites.