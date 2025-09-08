La zone d'enregistrement d'un terminal de l'aéroport de Londres-Heathrow fermée et évacuée en raison d'un « incident »
AFP /
le 08 septembre 2025 à 21h44
Un hall de l'aéroport d'Heathrow dans la capitale britannique. Photo d'illustration / AFP
La zone d'enregistrement du terminal 4 de l'aéroport d'Heathrow a été « fermée et évacuée » en raison d'un « incident » exigeant l'intervention des services d'urgence, a indiqué l'opérateur de l'aéroport londonien sur les réseaux sociaux lundi soir.
« Merci de ne pas vous rendre au terminal 4, des collègues assistent les passagers sur place », a déclaré l'opérateur du principal aéroport international du Royaume-Uni, situé à l'ouest de Londres. Les pompiers de Londres ont répondu à un « incident potentiellement dangereux impliquant des matières dangereuses », selon un communiqué des services d'incendie cité par la BBC.
« Des équipes spécialisées ont été déployées pour évaluer la situation, et une partie de l'aéroport a été évacuée par mesure de précaution pendant que les pompiers interviennent », ont précisé les services de secours. Les trains sont « dans l'impossibilité de s'arrêter » à ce terminal, a annoncé de son côté l'opérateur ferroviaire britannique National Rail. « Tous les autres terminaux fonctionnent normalement », a souligné l'aéroport.
