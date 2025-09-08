Attentat à Jérusalem-Est: quatre morts (secours israéliens)

Les services de secours israéliens ont annoncé que quatre personnes avaient été tuées et plusieurs blessées lundi dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est.

"Les secouristes et ambulanciers ont constaté le décès de quatre personnes, un homme d’environ 50 ans et trois hommes dans la trentaine", a indiqué le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, en précisant que cinq des personnes blessées avaient été évacuées vers des hôpitaux.

