Trois blessés dans deux fusillades distinctes dimanche soir à Tripoli

Deux fusillades survenues dimanche soir à Tripoli, au Liban-Nord, ont fait trois blessés, rapporte notre correspondant Michel Hallak.

Dans un premier incident, un individu non identifié a tiré sur deux hommes qui se trouvaient dans une voiture sur la route reliant Maaloula à Tripoli. Les deux hommes ont été blessés, dont l'un grièvement, tandis que le tireur a pris la fuite. Les raisons de cette fusillade ne sont pas connues. Pour éviter toute tension, l'armée libanaise s'est déployée autour de l'hôpital gouvernemental et l'hôpital islamique de la ville, où les deux blessés ont été transportés.

La seconde fusillade a eu lieu lorsque deux hommes circulant à mobylette ont tiré sur un de leur proche dans une rue de la grande ville du Nord, le blessant à la jambe. L'armée a ouvert une enquête pour appréhender les auteurs des tirs, qui auraient agi à la suite d'un différend familial.

Les forces de sécurité poursuivent depuis vendredi leur campagne sécuritaire dans le gouvernorat du Nord, notamment à Tripoli, afin de réprimer les infractions liées aux scooters, limiter la prolifération des armes illégales, ainsi que les vols et les tirs en l'air. Un grand nombre de véhicules à deux roues en infraction ont ainsi été saisis.

Les tensions communautaires ou différends familiaux dégénèrent régulièrement en tirs ou fusillades à Tripoli, où les forces de l'ordre annoncent régulièrement des campagnes de sécurité.