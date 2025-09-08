Nette défaite du parti de Milei dans une élection provinciale-test

Le parti du président ultralibéral argentin Javier Milei a subi dimanche un net revers, largement devancé par l'opposition péroniste lors d'une élection dans la province de Buenos Aires, à valeur de test en vue des législatives de mi-mandat en octobre.

Selon des résultats officiels à 88% des votes décomptés, Libertad Avanza, le parti libertarien de M. Milei, a obtenu un peu moins de 34% des voix, contre près de 47% aux péronistes de Fuerza Patria (centre-gauche) dont l'imposante province de Buenos Aires, qui compte plus du tiers de l'électorat argentin, est le fief.

Il s'agissait du premier grand test électoral pour Javier Milei, depuis le début de sa présidence en décembre 2023, sur un programme de relance de l'économie marquée par une inflation et un endettement chroniques, en sabrant dans les dépenses publiques.

L'écart a priori important du scrutin, de l'ordre de 13 points de pourcentage, a fait mentir la plupart des sondages, qui prévoyaient une course serrée, quoiqu'avec un léger avantage pour l'opposition péroniste dans son bastion.

Pour autant, le parti de Milei, qui pour cette élection provinciale avait fait alliance avec le parti PRO, de l'ancien président libéral Mauricio Macri (2015-2019) devrait gagner du terrain au sein de l'assemblée de la province de Buenos Aires, que ce scrutin renouvelait. Il devrait y doubler son contingent de 12 sièges (sur 92).

Le scrutin survenait en période délicate pour le gouvernement Milei, malgré ses résultats depuis près de deux ans contre l'inflation, ramenée à 17,3% sur sept mois depuis janvier, contre 87% sur la même période en 2024.

L'exécutif a été secoué par un scandale de présumés pots-de-vin au sein de l'Agence nationale pour le Handicap, qui implique Karina Milei, sœur du président et secrétaire générale de la présidence. Elle n'a toutefois pas été directement mise en cause par la justice.

Mais Javier Milei a aussi subi un important revers législatif jeudi, lorsque le Parlement, pour la première fois de sa présidence, a annulé un veto présidentiel, sur une loi davantage de financements pour les personnes handicapées.

En outre, sur le plan économique, le gouvernement a commencé cette semaine à intervenir sur le marché des changes pour enrayer la dépréciation du peso, qui s'était accélérée récemment, sur fond de nervosité pré-électorale des marchés financiers.