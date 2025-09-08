Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Trump envoie un « dernier avertissement » au Hamas sur un retour des otages

AFP / le 08 septembre 2025 à 08h57

Des manifestants se rassemblent pour défiler afin d’exprimer leur soutien à la Flottille mondiale Sumud, à Rome, le 7 septembre 2025. Photo AFP/ FILIPPO MONTEFORTE.

Donald Trump a annoncé dimanche avoir envoyé un « dernier avertissement » au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, assurant avoir « averti » le mouvement armé « des conséquences en cas de refus ».

« Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps pour le Hamas d'accepter également. J'ai averti le Hamas des conséquences en cas de refus. Ceci est mon dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre ! », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche une extension des opérations militaires dans et autour de Gaza, et affirmé qu'environ 100.000 personnes avaient déjà quitté les lieux. Selon des estimations récentes de l'ONU, près d'un million de personnes vivent dans et autour de la ville.

Ni l'armée ni le gouvernement Netanyahu n'ont officiellement annoncé jusque-là le début de l'offensive de grande envergure contre la ville de Gaza approuvée en août, avec comme objectif affiché d'en prendre le contrôle, de venir à bout du Hamas et de libérer les otages restant captifs depuis le 7-Octobre. 

Mais l'armée a intensifié ces dernières semaines ses bombardements ainsi que ses opérations au sol dans et autour de la ville, qu'elle présente comme le dernier bastion du Hamas mais qu'elle affirme également désormais contrôler à 40%.

Dimanche l'armée israélienne a bombardé une nouvelle tour d'habitation de Gaza-ville, la troisième en trois jours.   


Donald Trump a annoncé dimanche avoir envoyé un « dernier avertissement » au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, assurant avoir « averti » le mouvement armé « des conséquences en cas de refus ».
« Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps pour le Hamas d'accepter également. J'ai averti le Hamas des conséquences en cas de refus. Ceci est mon dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre ! », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche une extension des opérations militaires dans et autour de Gaza, et affirmé qu'environ 100.000 personnes avaient déjà quitté les lieux. Selon des estimations...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés