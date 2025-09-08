Trump envoie un « dernier avertissement » au Hamas sur un retour des otages

Donald Trump a annoncé dimanche avoir envoyé un « dernier avertissement » au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, assurant avoir « averti » le mouvement armé « des conséquences en cas de refus ».

« Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps pour le Hamas d'accepter également. J'ai averti le Hamas des conséquences en cas de refus. Ceci est mon dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre ! », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche une extension des opérations militaires dans et autour de Gaza, et affirmé qu'environ 100.000 personnes avaient déjà quitté les lieux. Selon des estimations récentes de l'ONU, près d'un million de personnes vivent dans et autour de la ville.

Ni l'armée ni le gouvernement Netanyahu n'ont officiellement annoncé jusque-là le début de l'offensive de grande envergure contre la ville de Gaza approuvée en août, avec comme objectif affiché d'en prendre le contrôle, de venir à bout du Hamas et de libérer les otages restant captifs depuis le 7-Octobre.

Mais l'armée a intensifié ces dernières semaines ses bombardements ainsi que ses opérations au sol dans et autour de la ville, qu'elle présente comme le dernier bastion du Hamas mais qu'elle affirme également désormais contrôler à 40%.

Dimanche l'armée israélienne a bombardé une nouvelle tour d'habitation de Gaza-ville, la troisième en trois jours.