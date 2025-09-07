Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Ghassan Salamé en visite aux Émirats arabes unis


L'OLJ / le 07 septembre 2025 à 14h51

Ghassan Salamé en visite aux Émirats arabes unis

Le ministre de la Culture Ghassan Salamé reçu par le ministre émirati des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed al-Nahyan, dimanche 7 juillet à Abou Dhabi. Photo ANI

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdallah ben Zayed al-Nahyan, a reçu dimanche dans son bureau à Abou Dhabi le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé.

Les deux responsables ont discuté des relations entre les deux pays et des moyens de renforcer la coopération entre le Liban et les Émirats, notamment dans le domaine culturel, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).

