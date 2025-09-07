Ghassan Salamé en visite aux Émirats arabes unis

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdallah ben Zayed al-Nahyan, a reçu dimanche dans son bureau à Abou Dhabi le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé.

Les deux responsables ont discuté des relations entre les deux pays et des moyens de renforcer la coopération entre le Liban et les Émirats, notamment dans le domaine culturel, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).