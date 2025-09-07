Menu
Dernières Infos - Liban-Nord

Saisie de drogues dans un entrepôt à Bakhaoun, dans la région de Denniyé


L'OLJ / le 07 septembre 2025 à 14h08

Saisie de drogues dans un entrepôt à Bakhaoun, dans la région de Denniyé

Camion saisi à Bakhaoun dans la région Denniyé, contenant une grande quantité de stupéfiants. Photo parvenue à notre correspondant Michel Hallak

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont saisi, dans la nuit de samedi à dimanche, une grande quantité de drogues dans un entrepôt à Bakhaoun, dans la région de Denniyé au Liban-Nord, et arrêté deux personnes qui seraient originaires de la région, selon les informations de notre correspondant Michel Hallak.

Cette opération a eu lieu dans le cadre d'une « embuscade » de la police visant un camion transportant la marchandise, qui était répartie dans « environ 60 sacs ». Le type de substance n'était pas immédiatement clair.

La drogue a été saisie et une enquête est en cours.

