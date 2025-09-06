Tension dans le camp de Beddaoui, après l'arrestation ratée d'un prévenu

Le camp palestinien de Beddaoui au Liban-Nord a connu vendredi soir un regain de tension, après que la Force conjointe de sécurité palestinienne a tenté d'arrêter un prévenu à l'intérieur du camp, a rapporté notre correspondant Michel Hallak.

L'opération a échoué après que des habitants ont aidé le prévenu à s'enfuir. La Force conjointe a saisi au cours de la perquisition un fusil, un pistolet et une moto utilisée par le suspect.

Dans un communiqué publié samedi, la Force conjointe de sécurité à Beddaoui a appelé les habitants du camp « à coopérer » et à lui faciliter le travail. « La sécurité est une responsabilité collective. Nous sommes tous partenaires dans la protection de notre camp. La Force conjointe est au service de notre peuple. Nous ne laisserons aucun fauteur de trouble mettre la sécurité du camp en danger », conclut le texte.