Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban-Nord

Tension dans le camp de Beddaoui, après l'arrestation ratée d'un prévenu


L'OLJ / le 06 septembre 2025 à 18h37

Tension dans le camp de Beddaoui, après l'arrestation ratée d'un prévenu

Une entrée menant au camp de réfugiés palestiniens de Beddaoui, au Liban-Nord. Photo envoyée par notre correspondant Michel Hallak

Le camp palestinien de Beddaoui au Liban-Nord a connu vendredi soir un regain de tension, après que la Force conjointe de sécurité palestinienne a tenté d'arrêter un prévenu à l'intérieur du camp, a rapporté notre correspondant Michel Hallak.

L'opération a échoué après que des habitants ont aidé le prévenu à s'enfuir. La Force conjointe a saisi au cours de la perquisition un fusil, un pistolet et une moto utilisée par le suspect.

Dans un communiqué publié samedi, la Force conjointe de sécurité à Beddaoui a appelé les habitants du camp « à coopérer » et à lui faciliter le travail. « La sécurité est une responsabilité collective. Nous sommes tous partenaires dans la protection de notre camp. La Force conjointe est au service de notre peuple. Nous ne laisserons aucun fauteur de trouble mettre la sécurité du camp en danger », conclut le texte.

Le camp palestinien de Beddaoui au Liban-Nord a connu vendredi soir un regain de tension, après que la Force conjointe de sécurité palestinienne a tenté d'arrêter un prévenu à l'intérieur du camp, a rapporté notre correspondant Michel Hallak.L'opération a échoué après que des habitants ont aidé le prévenu à s'enfuir. La Force conjointe a saisi au cours de la perquisition un fusil, un pistolet et une moto utilisée par le suspect.Dans un communiqué publié samedi, la Force conjointe de sécurité à Beddaoui a appelé les habitants du camp « à coopérer » et à lui faciliter le travail. « La sécurité est une responsabilité collective. Nous sommes tous partenaires dans la protection de notre camp. La Force conjointe est au service de notre peuple. Nous ne laisserons aucun fauteur de trouble mettre la...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés