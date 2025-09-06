Droits LGBT+: la police interdit une marche des fiertés en Hongrie

La police hongroise a annoncé l'interdiction d'une marche des fiertés prévue en octobre dans une ville du sud du pays, en invoquant les modifications apportées cette année à la Constitution, qui rendent illégale toute réunion visant à promouvoir l'homosexualité.

Cette décision, annoncée vendredi soir, fait suite à l'interdiction de la Budapest Pride en juin par le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban, qui mène une campagne de répression contre les droits des personnes LGBT+. Plus de 200.000 personnes ont défié cette décision en participant à la marche.

Cette interdiction « porte un coup sévère à la communauté LGBT+ », ont réagi les organisateurs de l'association Diverse Youth Network, s'engageant à maintenir l'événement à la date initialement prévue le 4 octobre dans la ville de Pécs. « Nous refusons d'être réduits au silence. Nous ne nous laisserons pas intimider », ont-ils encore prévenu dans un communiqué.

Viktor Orban réduit progressivement depuis 2018 les droits fondamentaux des minorités sexuelles au nom de la « protection de l'enfance » malgré les critiques de Bruxelles. L'interdiction de la marche des fiertés de Budapest a été considérée comme un recul majeur pour les droits LGBT+ dans l'UE et a suscité les critiques des dirigeants européens.

Mais fin juin, plus de 200.000 personnes avaient pris part à la 30e marche des fiertés de Budapest, devenue l'un des plus importants rassemblements depuis le retour au pouvoir en 2010 du dirigeant nationaliste. Le maire de la capitale, Gergely Karacsony, a été interrogé en tant que suspect pour avoir organisé le défilé. Il risque jusqu'à un an de prison.