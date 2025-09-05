Zelensky a demandé au Premier ministre slovaque de cesser les achats de pétrole russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé vendredi à la Slovaquie d'arrêter ses achats de pétrole russe, un point de friction entre Kiev et Bratislava, en recevant en Ukraine le Premier ministre slovaque Robert Fico.

Tout comme le Hongrois Viktor Orban, M. Fico est connu pour sa politique conciliante envers la Russie et ses critiques sévères à l'encontre du chef de l'Etat ukrainien, à rebours de la position de l'Union européenne. La Slovaquie et la Hongrie reçoivent du pétrole russe via l'oléoduc Droujba qui a été récemment la cible d'attaques ukrainiennes, ce qui a créé des tensions entre Kiev et ces pays.

« Le pétrole russe, tout comme le gaz russe, n'a pas d'avenir », a martelé M. Zelensky vendredi après une conversation à Oujgorod, dans l'ouest de l'Ukraine, avec M. Fico qu'il a malgré tout qualifiée de « constructive ». Il s'est dit prêt à « garantir la stabilité énergétique de la Slovaquie », y compris en lui fournissant pétrole et gaz, à condition qu'elle cesse ses achats d'hydrocarbures russes. M. Zelensky a ajouté que l'Ukraine continuerait à « répondre aux attaques russes contre les installations énergétiques », c'est-à-dire à frapper les infrastructures telles que l'oléoduc Droujba.

La Hongrie aussi

Robert Fico a de son côté constaté l'éloignement des positions de Kiev et de Bratislava et défendu ses contacts avec Vladimir Poutine, estimant que les relations entre l'UE et la Russie « seront normalisées » après la fin de la guerre.

Le président américain Donald Trump a prévenu ses alliés que « l'Europe devait cesser d'acheter du pétrole russe », a dit à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche. « Il est important » que la Hongrie elle aussi « entende ces signaux » américains, a renchéri Volodymyr Zelensky au cours d'une intervention par visioconférence pendant un forum économique en Italie.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a réagi au cours d'une conférence aux critiques en rejetant la faute sur l'Union européenne, dont son pays est membre. « Le fait que la Hongrie coopère avec la Russie pour la sécurité d'approvisionnement est en grande partie dû au rejet par l'UE de notre demande d'assistance pour augmenter la capacité » des gazoducs « en Europe du Sud-Est », a-t-il affirmé. Il a aussi accusé la Croatie, également dans l'UE, de ne pas avoir « augmenté la capacité » de la conduite « alternative » alimentant la Hongrie et d'avoir selon lui « multiplié par cinq les frais de transit par rapport au référentiel européen ».

Après le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, l'UE a imposé une interdiction sur la plupart des importations de pétrole en provenance de la Russie. Mais l'oléoduc Droujba (« amitié » en russe) a été provisoirement exempté afin de laisser le temps aux pays d'Europe centrale de trouver de nouvelles solutions. La Russie a de son côté redirigé une partie de ses ventes de pétrole et de gaz vers d'autres partenaires tels que l'Inde, la Chine et la Turquie. Elle continue de vendre d'importantes quantités de gaz naturel liquéfié (GNL) aux pays de l'UE, notamment à la France.