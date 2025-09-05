Le Hamas diffuse une vidéo de deux otages israéliens retenus à Gaza

La branche armée du Hamas a diffusé vendredi une vidéo de deux otages israéliens, enlevés lors de l'attaque sanglante menée par le mouvement palestinien le 7 octobre 2023 en Israël qui a déclenché la guerre à Gaza.

La vidéo, de plus de trois minutes et demi, montre un otage, dans une voiture se déplaçant au milieu d'immeubles détruits, demandant en hébreu au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne pas mener l'offensive militaire israélienne prévue contre la ville de Gaza. L'otage, filmé rencontrant un autre otage à la fin de la vidéo, dit se trouver dans la ville de Gaza et que la vidéo a été tournée le 28 août 2025. L'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité de la vidéo, ni la date de son enregistrement. Le Haaretz a identifié un des deux hommes comme étant Guy Gilboa-Dalal.

Peu avant, l'armée israélienne avait déclaré aux familles des otages que les opérations militaires à Gaza-Ville, dont Tel-Aviv entend prendre le contrôle, « augmentent les risques » que les personnes encore détenues par le Hamas soient blessées ou tuées, et que les dépouilles disparaissent. Des représentants de l'armée avaient également averti les familles qu'elles devaient se préparer à des opérations de « terreur psychologique » de la part du Hamas, dont la diffusion de captifs.