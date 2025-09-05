Accusé d'avoir menti, le ministre de la Santé de Trump défend ses licenciements de scientifiques

Pressé de questions au Sénat américain jeudi, le ministre de la Santé de Donald Trump, Robert Kennedy Jr a tenté de défendre le limogeage de la directrice de la principale agence sanitaire du pays, au moment où les appels à sa démission se multiplient.

« Nous avons besoin d'une nouvelle direction audacieuse, compétente et créative » à la tête des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), a justifié le ministre aux élus d'une commission sénatoriale, défendant le renvoi de cette scientifique ainsi que la suppression de nombreux emplois au sein de cette structure. « Ils n'ont pas fait leur travail. Leur travail consistait à nous garder en bonne santé. Je dois licencier certaines de ces personnes pour m'assurer que cela ne se reproduira plus », a-t-il ainsi clamé lors d'une audition très tendue.

Le renvoi de Susan Monarez de la tête des CDC a provoqué la semaine passée une importante polémique aux Etats-Unis. La concernée avait assuré par le biais de ses avocats avoir été poussée dehors à la suite de son refus de valider « des directives non scientifiques et dangereuses » souhaitées par le ministre, connu pour ses positions antivaccins.

Robert Kennedy Jr a été accusé jeudi par plusieurs sénateurs démocrates d'avoir menti en début d'année sous serment en s'engageant devant les parlementaires à respecter la science et soutenant qu'il n'empêcherait pas l'accès des Américains aux vaccins. « Monsieur, vous êtes un charlatan, voilà ce que vous êtes », a tonné la sénatrice démocrate Maria Cantwell. « Il est dans l'intérêt du pays que Robert Kennedy Jr démissionne, et s'il ne le fait pas, Donald Trump devrait le licencier avant qu'il y ait d'autres victimes », a lui exhorté le sénateur Ron Wyden, un autre démocrate.

La veille, plus d'un millier d'employés et d'anciens salariés du ministère l'ont appelé à démissionner dans une lettre ouverte, l'accusant de « mettre en danger » la population.

Depuis son entrée en fonctions, Robert Kennedy Jr. a amorcé une profonde refonte des agences sanitaires américaines et de la politique vaccinale du pays, limogeant des experts réputés, restreignant l'accès aux vaccins contre le Covid-19 ou coupant des fonds au développement de nouveaux vaccins.

Des mesures souvent prises à l'encontre du consensus scientifique et fustigées par des experts extérieurs.